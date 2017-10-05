Министр экономического развития РФ ожидает ускорения роста ВВП благодаря ЧМ-2018

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:44
Андрей Ярмоленко: есть очень много недоброжелателей, которые только и ждут, когда я сыграю плохо
Андрей Ярмоленко: есть очень много недоброжелателей, которые только и ждут, когда я сыграю плохо
Вчера 23:37
Сергей Прядкин: идеальный вариант использования ВАР – на стадионах, а не в едином центре
Сергей Прядкин: идеальный вариант использования ВАР – на стадионах, а не в едином центре
Вчера 22:47
Андрей Канчельскис: хорошо, что сборная свои товарищеские матчи на этот раз играет не с "Амкаром" (2)
Андрей Канчельскис: хорошо, что сборная свои товарищеские матчи на этот раз играет не с "Амкаром" (2)
Вчера 22:09
Григорий Иванов: где взять деньги на ВАР? Кто принимал это решение, тот пусть и ищет (2)
Григорий Иванов: где взять деньги на ВАР? Кто принимал это решение, тот пусть и ищет (2)
Вчера 21:24
Бранислав Иванович: единственная и, наверное, неразрешимая проблема в России, - расстояния между городами (3)
Бранислав Иванович: единственная и, наверное, неразрешимая проблема в России, - расстояния между городами (3)
Вчера 21:04
Аргентина, Уругвай и Парагвай подали совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году
Аргентина, Уругвай и Парагвай подали совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году
Вчера 20:17
Домагой Вида продолжит карьеру в "Бешикташе"
Домагой Вида продолжит карьеру в "Бешикташе"
Вчера 19:41
Харри Кейн стал капитаном сборной Англии
Харри Кейн стал капитаном сборной Англии
Вчера 19:29
Евгений Муравьев: главный вопрос - кто оплатит установку и работу системы видеоповторов? (11)
Евгений Муравьев: главный вопрос - кто оплатит установку и работу системы видеоповторов? (11)
Вчера 18:44
Дмитрий Балашов: у "Арсенала" нет 200 тысяч евро на ВАР (1)
Дмитрий Балашов: у "Арсенала" нет 200 тысяч евро на ВАР (1)
Вчера 18:20
Олег Романцев: "Тамбов" может победить в Кубке России (3)
Олег Романцев: "Тамбов" может победить в Кубке России (3)
Вчера 18:06
СМИ: правление РФПЛ решило ввести видеоповторы (12)
СМИ: правление РФПЛ решило ввести видеоповторы (12)
Вчера 17:31
СМИ: Артуро Видаль готов перейти в "Интер"
СМИ: Артуро Видаль готов перейти в "Интер"
Вчера 17:13
КДК РФС оштрафовал "Зенит" на 300 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники
КДК РФС оштрафовал "Зенит" на 300 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники
Вчера 15:42
Мигель Торрес: если Пике не чувствует себя на 100% испанцем, ему не стоит играть за сборную (2)
Мигель Торрес: если Пике не чувствует себя на 100% испанцем, ему не стоит играть за сборную (2)
Вчера 14:59
Шамиль Газизов: РФПЛ выступает за введение видеоповторов (1)
Шамиль Газизов: РФПЛ выступает за введение видеоповторов (1)
Вчера 14:17
Роман Нойштедтер: мы развиваемся, все стараются прогрессировать в клубах, чтобы потом проявить себя в сборной (видео)
Роман Нойштедтер: мы развиваемся, все стараются прогрессировать в клубах, чтобы потом проявить себя в сборной (видео)
Министр экономического развития РФ ожидает ускорения роста ВВП благодаря ЧМ-2018
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает, что ЧМ-2018 станет драйвером роста ВВП во втором-третьем квартале 2018 года. В то же время мировое первенство временно окажет и давление на инфляцию.
"С точки зрения краткосрочных эффектов приезд большого количества туристов в города, принимающие чемпионат мира, в период июня-июля, даст прирост выручки. Сыграет немножко краткосрочно и на инфляцию, но в любом случае - это увеличение спроса, и увеличение спроса внешнего. И это тоже фактор, который окажет положительное влияние на ВВП во втором-третьем квартале 2018 года.
Практически все траты федерального бюджета на подготовку к турниру закончились. Объекты сдаются один за одним, в том числе инфраструктурные и связанные с проведением матчей", - цитирует Орешкина ТАСС.
"С точки зрения краткосрочных эффектов приезд большого количества туристов в города, принимающие чемпионат мира, в период июня-июля, даст прирост выручки. Сыграет немножко краткосрочно и на инфляцию, но в любом случае - это увеличение спроса, и увеличение спроса внешнего. И это тоже фактор, который окажет положительное влияние на ВВП во втором-третьем квартале 2018 года.
Практически все траты федерального бюджета на подготовку к турниру закончились. Объекты сдаются один за одним, в том числе инфраструктурные и связанные с проведением матчей", - цитирует Орешкина ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.