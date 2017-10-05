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Министр экономического развития РФ ожидает ускорения роста ВВП благодаря ЧМ-2018

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает, что ЧМ-2018 станет драйвером роста ВВП во втором-третьем квартале 2018 года. В то же время мировое первенство временно окажет и давление на инфляцию.

"С точки зрения краткосрочных эффектов приезд большого количества туристов в города, принимающие чемпионат мира, в период июня-июля, даст прирост выручки. Сыграет немножко краткосрочно и на инфляцию, но в любом случае - это увеличение спроса, и увеличение спроса внешнего. И это тоже фактор, который окажет положительное влияние на ВВП во втором-третьем квартале 2018 года.

Практически все траты федерального бюджета на подготовку к турниру закончились. Объекты сдаются один за одним, в том числе инфраструктурные и связанные с проведением матчей", - цитирует Орешкина ТАСС.
Сегодня, 01:24
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