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Сборная Казахстана прибыла в Румынию на самолёте с надписью "Узбекистан"

Сборная Казахстана прибыла в Румынию на матч отборочного раунда чемпионата мира 2018 года на самолете с надписью "Узбекистан" и в цветах флага этой страны. Матч состоится 5 октября.

"Очень важно, что полёт был хороший. Очень профессиональный экипаж. Мы все живы и здоровы, нормально долетели до Бухареста. Я ничего в этом такого не вижу. Конечно, можно из ничего сделать новость. Это уже зависит от самих журналистов, которые преподают такую информацию. Однако я бы не хотел делать на этом акцент. Самое главное, что мы долетели. Экипаж сделал всё, чтобы полёт был нормальным", — цитирует главного тренера сборной Казахстана Александра Бородюка Kazfootball.
Теги: Сборная Казахстана
Сегодня, 02:11
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