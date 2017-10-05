Названы города, в которых пройдут матчи ЧМ-2026 при победе заявки США, Канады и Мексики

Стали известны возможные города Северной Америки, в которых могут пройти матчи чемпионата мира по футболу 2026 года.города США: Атланта, Майами, Балтимор, Миннеаполис, Бостон, Нэшвилл, Шарлотт, Нью-Йорк/Нью-Джерси, Цинциннати, Орландо, Чикаго, Филадельфия, Даллас, Финикс, Денвер, Солт-Лейк-Сити, Детройт, Хьюстон, Сиэтл, Канзас-Сити, Тампа, Лас-Вегас, Вашингтон, Лос-Анджелес.города Канады: Эдмонтон, Монреаль, Торонто, Ванкувер.города Мексики: Гвадалахара, Мехико, Монтеррей.Футбольные федерации США, Канады и Мексики планируют подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2026 года.