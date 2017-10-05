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Более 7000 человек увидели Кубок мира в Перми

Кубок ЧМ-2018 впервые посетил Пермь, сообщает welcome2018.com.

В ходе Тура Кубка Чемпионата мира главный футбольный трофей планеты провел в городе три дня, два из которых (3 и 4 октября) был доступен для всех желающие. За это время увидеть и сделать фотографию с Кубком смогли более 7000 человек.
Сегодня, 17:04
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