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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Максим Орешкин: инфраструктура ЧМ-2018 будет служить людям долгие годы
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, что инфраструктура, подготовленная к ЧМ-2018, будет служить людям долгие годы.
"После проведения чемпионата мира останется наследие: инфраструктура, дороги, развязки, стадионы. Это все останется, и мы этим будем пользоваться долгие годы. Сочи - яркий пример. После проведения Олимпиады регион преобразился и превратился в курорт, который люди посещают не только летом, но и зимой.
Я и раньше часто ходил на футбол, могу сказать, что тот уровень стадионов и телевизионной картинки, что были в девяностые, не идут ни в какое сравнение с тем, что мы получим к чемпионату мира. Многие арены уже введены в строй и используются клубами премьер-лиги. Это все качественные улучшения, которыми мы будем пользоваться долгие годы", - цитирует Орешкина ТАСС.
"После проведения чемпионата мира останется наследие: инфраструктура, дороги, развязки, стадионы. Это все останется, и мы этим будем пользоваться долгие годы. Сочи - яркий пример. После проведения Олимпиады регион преобразился и превратился в курорт, который люди посещают не только летом, но и зимой.
Я и раньше часто ходил на футбол, могу сказать, что тот уровень стадионов и телевизионной картинки, что были в девяностые, не идут ни в какое сравнение с тем, что мы получим к чемпионату мира. Многие арены уже введены в строй и используются клубами премьер-лиги. Это все качественные улучшения, которыми мы будем пользоваться долгие годы", - цитирует Орешкина ТАСС.
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