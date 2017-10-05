Сборная Экваториальной Гвинеи дисквалифицирована ФИФА за подлог документов

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила женскую сборную Экваториальной Гвинеи от участия в отборочном турнире чемпионата мира 2019 года.Кроме того, Футбольная ассоциация Экваториальной Гвинеи будет оштрафована на 100 тысяч швейцарских франков.Причиной стало участие десяти игроков, которые не имели право представлять Экваториальную Гвинею, в отборе футбольного турнира Олимпиады-2016, а также использование подложных документов.Отборочный турнир чемпионата мира 2019 года в зоне Африки пройдет с 17 ноября по 1 декабря в Гане.