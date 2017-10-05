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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Джорджо д’Урбано: не стоит думать, что в европейских клубах все очень любят тренеров по "физике" (2)
Сборная Экваториальной Гвинеи дисквалифицирована ФИФА за подлог документов
Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила женскую сборную Экваториальной Гвинеи от участия в отборочном турнире чемпионата мира 2019 года.
Кроме того, Футбольная ассоциация Экваториальной Гвинеи будет оштрафована на 100 тысяч швейцарских франков.
Причиной стало участие десяти игроков, которые не имели право представлять Экваториальную Гвинею, в отборе футбольного турнира Олимпиады-2016, а также использование подложных документов.
Отборочный турнир чемпионата мира 2019 года в зоне Африки пройдет с 17 ноября по 1 декабря в Гане.
"Газета.ру"
Кроме того, Футбольная ассоциация Экваториальной Гвинеи будет оштрафована на 100 тысяч швейцарских франков.
Причиной стало участие десяти игроков, которые не имели право представлять Экваториальную Гвинею, в отборе футбольного турнира Олимпиады-2016, а также использование подложных документов.
Отборочный турнир чемпионата мира 2019 года в зоне Африки пройдет с 17 ноября по 1 декабря в Гане.
"Газета.ру"
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