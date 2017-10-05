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Сборная Экваториальной Гвинеи дисквалифицирована ФИФА за подлог документов

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила женскую сборную Экваториальной Гвинеи от участия в отборочном турнире чемпионата мира 2019 года.

Кроме того, Футбольная ассоциация Экваториальной Гвинеи будет оштрафована на 100 тысяч швейцарских франков.

Причиной стало участие десяти игроков, которые не имели право представлять Экваториальную Гвинею, в отборе футбольного турнира Олимпиады-2016, а также использование подложных документов.

Отборочный турнир чемпионата мира 2019 года в зоне Африки пройдет с 17 ноября по 1 декабря в Гане.

"Газета.ру"
Сегодня, 20:17
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№1 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 20:19) #
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Болеет за:
«Бавария»
Вот это новость! Мы ж теперь все не уснём сегодня! yum


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
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