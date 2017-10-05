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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Участники совещания спецслужб - партнеров ФСБ обсудили вопросы безопасности ЧМ-2018
Участники совещания руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов - партнеров ФСБ России обсудили вопросы безопасности чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, и зимней Олимпиады в Южной Корее. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.
"В преддверии зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее и чемпионата мира по футболу 2018 года в России рассмотрены вопросы обеспечения безопасности крупных международных мероприятий", - говорится в сообщении. Достигнуты договоренности об использовании действующего в рамках совещания механизма обмена информацией о реальных и потенциальных угрозах и совместном реагировании на них.
В совещании, которое проходило в Краснодаре, приняли участие 117 делегаций из 76 стран.
"В преддверии зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее и чемпионата мира по футболу 2018 года в России рассмотрены вопросы обеспечения безопасности крупных международных мероприятий", - говорится в сообщении. Достигнуты договоренности об использовании действующего в рамках совещания механизма обмена информацией о реальных и потенциальных угрозах и совместном реагировании на них.
В совещании, которое проходило в Краснодаре, приняли участие 117 делегаций из 76 стран.
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