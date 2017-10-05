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Виталий Мутко: наступил период подготовки к ЧМ-2018, когда арены получили конкретные очертания

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что подготовка к чемпионату мира-2018 в России вступила в тот период, когда новые арены получили конкретные очертания.

"В целом можно отметить позитивные итоги очередного визита экспертов ФИФА и оргкомитета в города. Сейчас наступил тот самый период, когда новые арены получили конкретные очертания и разговор уже идет не об общей готовности стадионов, а о конкретных нюансах, которые нужно учесть при операционной подготовке к турниру. И здесь мы с ФИФА преследуем общую цель – чтобы болельщики и участники чемпионата мира смогли получить самые приятные впечатления от участия в турнире", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 21:25
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