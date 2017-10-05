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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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21:25
Виталий Мутко: наступил период подготовки к ЧМ-2018, когда арены получили конкретные очертания
Виталий Мутко: наступил период подготовки к ЧМ-2018, когда арены получили конкретные очертания
15:40
Джорджо д’Урбано: не стоит думать, что в европейских клубах все очень любят тренеров по "физике" (2)
Джорджо д’Урбано: не стоит думать, что в европейских клубах все очень любят тренеров по "физике" (2)
Виталий Мутко: наступил период подготовки к ЧМ-2018, когда арены получили конкретные очертания
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что подготовка к чемпионату мира-2018 в России вступила в тот период, когда новые арены получили конкретные очертания.
"В целом можно отметить позитивные итоги очередного визита экспертов ФИФА и оргкомитета в города. Сейчас наступил тот самый период, когда новые арены получили конкретные очертания и разговор уже идет не об общей готовности стадионов, а о конкретных нюансах, которые нужно учесть при операционной подготовке к турниру. И здесь мы с ФИФА преследуем общую цель – чтобы болельщики и участники чемпионата мира смогли получить самые приятные впечатления от участия в турнире", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
"В целом можно отметить позитивные итоги очередного визита экспертов ФИФА и оргкомитета в города. Сейчас наступил тот самый период, когда новые арены получили конкретные очертания и разговор уже идет не об общей готовности стадионов, а о конкретных нюансах, которые нужно учесть при операционной подготовке к турниру. И здесь мы с ФИФА преследуем общую цель – чтобы болельщики и участники чемпионата мира смогли получить самые приятные впечатления от участия в турнире", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
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