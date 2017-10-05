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Алексей Сорокин: Москва справится с нагрузкой проведения 12 матчей ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин уверен, что Москва без проблем справится с нагрузкой на ЧМ-2018.

"У нас нет никаких опасений и сомнений в том, что здесь пройдут все запланированные матчи. Изначально наша концепция предполагала три стадиона (в Москве). Мы уверены, что город справится с такой нагрузкой. Вы знаете, что город большой, опытный, у него прекрасные возможности", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
Теги: Сорокин
Сегодня, 22:03
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:29) #
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Болеет за:
ЦСКА
ага, обязательно
расскажите это тем, кто пытается войти в метро на Выхино...если те зашли, то пусть им завидуют те, кто пытается в Кузьминках, а альтернатив там нет, так как наземка так же битком
а про пробки вообще промолчу


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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