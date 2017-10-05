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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алексей Сорокин: Москва справится с нагрузкой проведения 12 матчей ЧМ-2018
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин уверен, что Москва без проблем справится с нагрузкой на ЧМ-2018.
"У нас нет никаких опасений и сомнений в том, что здесь пройдут все запланированные матчи. Изначально наша концепция предполагала три стадиона (в Москве). Мы уверены, что город справится с такой нагрузкой. Вы знаете, что город большой, опытный, у него прекрасные возможности", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
"У нас нет никаких опасений и сомнений в том, что здесь пройдут все запланированные матчи. Изначально наша концепция предполагала три стадиона (в Москве). Мы уверены, что город справится с такой нагрузкой. Вы знаете, что город большой, опытный, у него прекрасные возможности", - цитирует Сорокина "Р-Спорт".
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