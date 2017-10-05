Басель Абдулфаттах: даже не представляю, что будет, если Сирия встретится с США

Экс-защитник "Зенита" Басель Абдулфаттах отметил, что у сборной Сирии выросла талантливая молодежь.– У Сирии всегда была мощная молодежь, хотя часто талантливые игроки идут зарабатывать деньги на сторону, а профессионалами становятся немногие. Но сирийская школа очень ценится в странах Персидского залива. Кстати, как и иракская.– Австралия сейчас не так грозна, как раньше. О многом говорит то, что она заняла лишь третье место в своей отборочной группе. Сирия может преподнести сюрприз. Ирану на протяжении многих матчей никто не мог забить в гостях, а Сирия – сразу два гола!– Даже не представляю! Но мотивированы сирийцы будут серьезно. Я не верю, что так совпадет, но если получится – будет очень интересно.