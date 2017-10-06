Мирча Луческу: я не заслуживал своей дисквалификации

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу высказал мнение о решении ФИФА, дисквалифицировавшей специалиста на один матч."Я должен уважать это решение ФИФА, однако хотел бы выслушать доводы со стороны организации. Я заслужил этого со своим 50-летним опытом в европейском футболе. Считаю, что не заслуживал наказания, однако с этим ничего не поделаешь", — цитирует специалиста Goal.ФИФА наказала тренера за поведение в гостевой встрече отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Украиной (0:2). Луческу пытался показать арбитрам встречи спорные моменты матча.