Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Кузнецов: в случае провала России на чемпионате мира лимит будет ужесточен

Чемпион и обладатель Кубка СССР 1991 года в составе ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением, ужесточится ли лимит на легионеров после чемпионата мира — 2018.

"Если наша сборная выступит на чемпионате мира хорошо, то все останется, как есть, ничего не поменяется. Но если на домашнем турнире на глазах болельщиков будет провал, то будут изменения в сторону ужесточения лимита.

Как в пословице: "Пока петух жареный не клюнет — не хватятся". А нынешняя ситуация многих устраивает. Думаю, кто-то от этого выгоду имеет", - цитирует Кузнецова "Газета.ру".
Теги: Сборная России
Сегодня, 05:07
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.