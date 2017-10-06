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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Мутко: не слышал о том, что Малума станет исполнителем гимна ЧМ-2018
Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко не слышал о том, что колумбийский певец Малума станет автором и исполнителем официального гимна ЧМ-2018.
В среду газета As сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) связалась с Малумой на предмет написания и записи гимна к чемпионату мира - 2018.
"Не слышал ничего об этом, от вас впервые слышу", - цитирует Мутко ТАСС.
В среду газета As сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) связалась с Малумой на предмет написания и записи гимна к чемпионату мира - 2018.
"Не слышал ничего об этом, от вас впервые слышу", - цитирует Мутко ТАСС.
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