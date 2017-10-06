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Виталий Мутко: не слышал о том, что Малума станет исполнителем гимна ЧМ-2018

Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко не слышал о том, что колумбийский певец Малума станет автором и исполнителем официального гимна ЧМ-2018.

В среду газета As сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) связалась с Малумой на предмет написания и записи гимна к чемпионату мира - 2018.

"Не слышал ничего об этом, от вас впервые слышу", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 05:23
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