Даррен Флетчер: мы на полпути в Россию

Игрок шотландской сборной Даррен Флетчер рассказал о победе над Словакией в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2018 года."Если вы продолжаете создавать шансы до конца, то знаете, что рано или поздно забьете. У нас были шансы, и мы продолжали верить. Мы были терпеливы. Когда противник защищается вдесятером, надо их обыгрывать. Мы продолжали гнуть свою линию и добились результата.Сегодня мы выполнили первую часть задачи. Все в восторге и взволнованы, но мы только на полпути в Россию. Теперь нас ждет матч со Словенией в воскресенье", — цитирует Флетчера ESPN.