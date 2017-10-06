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Александр Зуев: несмотря на поле, все равно настраивались играть в свой футбол

Полузащитник молодежной сборной России Александр Зуев прокомментировал победу над Австрией (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы.

"Игра была тяжелая, поле мешало во всех моментах, при резкой смене направления поскальзываешься. Правда, иногда оно помогало и нам, когда соперники скользили. Но, несмотря на поле, все равно настраивались играть в свой футбол.

Австрийцы – неплохая команда, очень хорошо и интересно ведут борьбу, я у нас с таким еще не сталкивался, но, думаю, главными нашими конкурентами будут сербы – они посильнее.

Сыгрываемся, команда строится, уже лучше понимаем друг друга. На многое ли способны? Думаю, да, но про чемпионат Европы давайте пока не загадывать", - цитирует Зуева ТАСС.
Теги: Зуев Молодежная сборная России
Сегодня, 19:04
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