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Виталий Мутко: сборная России не успеет сыграть в ноябре в Ростове-на-Дону

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что стадион "Ростов-Арена" вряд ли будет введен в эксплуатацию к ноябрьским матчам сборной России.

Ранее сообщалось о том, что рассматривается возможность открыть стадион в Ростове-на-Дону, который строится к чемпионату мира 2018 года, в ноябре товарищеским матчем с участием сборной России.

"Стадион в высочайшей степени готовности. Но ввод арены - это не только строительная готовность, но и большая бюрократическая работа - документы, лицензии, сертификаты. Ясно, что в ноябре стадион будет готов к играм, но нужно еще получить разрешение на ввод [в эксплуатацию]. К сожалению, к этим датам - 10 и 14 ноября - у нас не получится", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 19:36
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