Катар может лишиться чемпионата мира - 2022

Чемпионат мира по футболу 2022 года, который должен принять Катар, может быть перенесен из-за конфликта между странами региона.По информации BBC, совместное письмо в ФИФА от Саудовской Аравии, Йемена, ОАЭ, Египта, Бахрейна и Мавритании с обвинениями Катара в поддержке международного терроризма может стать решающим в вопросе о переносе мирового первенства в другую страну.Ранее Катару было рекомендовано ослабить законы о работе на стройке стадионов к чемпионату мира.