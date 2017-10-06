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Катар может лишиться чемпионата мира - 2022

Чемпионат мира по футболу 2022 года, который должен принять Катар, может быть перенесен из-за конфликта между странами региона.

По информации BBC, совместное письмо в ФИФА от Саудовской Аравии, Йемена, ОАЭ, Египта, Бахрейна и Мавритании с обвинениями Катара в поддержке международного терроризма может стать решающим в вопросе о переносе мирового первенства в другую страну.

Ранее Катару было рекомендовано ослабить законы о работе на стройке стадионов к чемпионату мира.

"Газета.ру"
Сегодня, 20:02
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