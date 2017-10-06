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Николай Рассказов: шансы на выход на Евро у нас сейчас стали еще лучше

Молодежная сборная России имеет хорошие шансы выйти на чемпионат Европы 2019 года, заявил защитник российской команды Николай Рассказов.

В пятницу россияне обыграли в Москве австрийцев в своем третьем матче в отборочной группе чемпионата Европы 2019 года - 1:0.

"Всю ночь лил дождь и во время игры продолжился, и это сказалось на состоянии поле и, конечно, на игру - тяжело было контролировать мяч, так что в основном старались играть проще. У австрийцев неплохая команда - стараются играть в пас, есть хорошие футболисты. Они с сербами станут нашими главными конкурентами. Но шансы у нас сейчас стали еще лучше", - цитирует Рассказова ТАСС.
Теги: Молодежная сборная России
Сегодня, 20:18
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№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Всю ночь лил дождь и во время игры продолжился, и это сказалось на состоянии поле и, конечно, на игру

Кто-то явно падежов не знает...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
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