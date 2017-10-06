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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Николай Рассказов: шансы на выход на Евро у нас сейчас стали еще лучше
Молодежная сборная России имеет хорошие шансы выйти на чемпионат Европы 2019 года, заявил защитник российской команды Николай Рассказов.
В пятницу россияне обыграли в Москве австрийцев в своем третьем матче в отборочной группе чемпионата Европы 2019 года - 1:0.
"Всю ночь лил дождь и во время игры продолжился, и это сказалось на состоянии поле и, конечно, на игру - тяжело было контролировать мяч, так что в основном старались играть проще. У австрийцев неплохая команда - стараются играть в пас, есть хорошие футболисты. Они с сербами станут нашими главными конкурентами. Но шансы у нас сейчас стали еще лучше", - цитирует Рассказова ТАСС.
В пятницу россияне обыграли в Москве австрийцев в своем третьем матче в отборочной группе чемпионата Европы 2019 года - 1:0.
"Всю ночь лил дождь и во время игры продолжился, и это сказалось на состоянии поле и, конечно, на игру - тяжело было контролировать мяч, так что в основном старались играть проще. У австрийцев неплохая команда - стараются играть в пас, есть хорошие футболисты. Они с сербами станут нашими главными конкурентами. Но шансы у нас сейчас стали еще лучше", - цитирует Рассказова ТАСС.
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