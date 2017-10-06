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Совет директоров "Локомотива" не рассматривал работу спортивного блока клуба

Совет директоров "Локомотива" на заседании в пятницу не рассматривал работу спортивного департамента московского клуба. рассказал председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.

В четверг газета "Известия" написала, что на совете директоров может быть принято решение о прекращении сотрудничества со спортивным директором "Локомотива" Эриком Штоффельсхаусом и скаутом Вилли Кронхардтом.

"Люди, которые собирают слухи, могли бы просто позвонить и спросить. Вопрос спортивного блока не то что не стоял, он вообще не рассматривался советом директоров.

Был рабочий совет директоров. Мы договорились, что будем приглашать главного тренера, слушать его. Сегодня он рассказал, какие у него есть вопросы, что собирается делать дальше, какие именно вопросы - это наше внутреннее дело", - цитирует Мещерякова ТАСС.
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 21:40
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