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Депутат Госдумы из ЛДПР призвал зарубежные СМИ не придумывать несуществующие проблемы в России при подготовке к ЧМ-2018

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал американские СМИ, подробно описавшие инцидент с возгоранием на стройке стадиона в Нижнем Новгороде, не придумывать несуществующие проблемы по подготовке в России чемпионата мира 2018 года.

На стадионе "Нижний Новгород", который возводится к ЧМ-2018, в четверг произошло возгорание, которое было быстро ликвидировано. От искры загорелся полистирол на полу, который, в свою очередь, дал сильное задымление. Пострадавших нет, на сроки возведения арены происшествие никак не повлияет, проинформировали в пресс-службе подрядчика. После этого американская газета "Нью-Йорк таймс" опубликовала материал, в котором рассказала о случившемся.

"Ситуация абсолютно рабочая: идет строительство крупного объекта, конечно, могут происходить подобные ситуации. Главное, что ответственные лица быстро отреагировали и устранили возгорание, и никто из людей не пострадал. Но столь уважаемое издание, как "Нью-Йорк таймс", сообщила о всех подробностях произошедшего. При этом в статье лейтмотивом проходит мысль о том, что Россия может не успеть вовремя достроить стадионы к ЧМ-2018.

Это еще раз говорит о том, что недружественные нам страны ищут любой повод попытаться уколоть Россию в организации предстоящего мундиаля и буквально под лупой смотрят на то, как у нас идет строительство спортивных объектов. Может, мы плитку не так положим, может, песок не тот привезем или цвет краски не тот подберем? Неужели американского читателя это действительно интересует?

Хочется призвать американские и западные СМИ не пытаться из воздуха придумывать несуществующие проблемы, связанные с ЧМ-2018 в России, и лучше писать о своих проблемах, которых достаточно", - заявил политик. Он напомнил, что и на Олимпиаде в Сочи, и на Кубке конфедераций летом текущего года Россия показала высочайший уровень организации и подготовки мероприятий. "Поэтому вероятность того, что ЧМ-2018 будет чем-то отличаться в этом смысле, нулевая. Я уверен, что, как и на Олимпиаде в Сочи, мы все успеем не просто построить, а построить на высшем уровне", - цитирует заявление Свищева ТАСС.
Сегодня, 22:13
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Свищев далек от народных массссс - пусть призывает освободить негров от Африки, несмотря на их протесты )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Задача, как раз по его уму )))
Регистрация: 19.04.2017
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