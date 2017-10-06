Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:05
Виталий Мутко: мы ждем английских и немецких болельщиков, не надо ориентироваться на пропаганду
Виталий Мутко: мы ждем английских и немецких болельщиков, не надо ориентироваться на пропаганду
22:13
Депутат Госдумы из ЛДПР призвал зарубежные СМИ не придумывать несуществующие проблемы в России при подготовке к ЧМ-2018 (1)
Депутат Госдумы из ЛДПР призвал зарубежные СМИ не придумывать несуществующие проблемы в России при подготовке к ЧМ-2018 (1)
21:34
Александр Бубнов: с Кореей сборная России способна действовать с позиции силы, диктовать условия (2)
Александр Бубнов: с Кореей сборная России способна действовать с позиции силы, диктовать условия (2)
21:30
Уэльс обыграл Грузию
Уэльс обыграл Грузию
19:20
Александр Кокорин: празднование голов в стиле Тотти? Не хочу об этом рассказывать, это личное (1)
Александр Кокорин: празднование голов в стиле Тотти? Не хочу об этом рассказывать, это личное (1)
18:06
Наставник австрийской молодежки: хочется отметить Мелкадзе - это хороший игрок и великий актер
Наставник австрийской молодежки: хочется отметить Мелкадзе - это хороший игрок и великий актер
16:58
Молодежная сборная России обыграла сверстников из Австрии и вышла на первое место в группе (4)
Молодежная сборная России обыграла сверстников из Австрии и вышла на первое место в группе (4)
14:59
Станислав Черчесов: Лунев и другие вратари - охотники. Им нужно доставать Акинфеева (видео) (6)
Станислав Черчесов: Лунев и другие вратари - охотники. Им нужно доставать Акинфеева (видео) (6)
14:06
Илья Геркус: донесли до совета директоров нашу озабоченность по поводу финансового фэйр-плей (2)
Илья Геркус: донесли до совета директоров нашу озабоченность по поводу финансового фэйр-плей (2)
12:35
Борис Игнатьев: нашим соперникам по товарищеским встречам не хватает тактической образованности (2)
Борис Игнатьев: нашим соперникам по товарищеским встречам не хватает тактической образованности (2)
Депутат Госдумы из ЛДПР призвал зарубежные СМИ не придумывать несуществующие проблемы в России при подготовке к ЧМ-2018
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал американские СМИ, подробно описавшие инцидент с возгоранием на стройке стадиона в Нижнем Новгороде, не придумывать несуществующие проблемы по подготовке в России чемпионата мира 2018 года.
На стадионе "Нижний Новгород", который возводится к ЧМ-2018, в четверг произошло возгорание, которое было быстро ликвидировано. От искры загорелся полистирол на полу, который, в свою очередь, дал сильное задымление. Пострадавших нет, на сроки возведения арены происшествие никак не повлияет, проинформировали в пресс-службе подрядчика. После этого американская газета "Нью-Йорк таймс" опубликовала материал, в котором рассказала о случившемся.
"Ситуация абсолютно рабочая: идет строительство крупного объекта, конечно, могут происходить подобные ситуации. Главное, что ответственные лица быстро отреагировали и устранили возгорание, и никто из людей не пострадал. Но столь уважаемое издание, как "Нью-Йорк таймс", сообщила о всех подробностях произошедшего. При этом в статье лейтмотивом проходит мысль о том, что Россия может не успеть вовремя достроить стадионы к ЧМ-2018.
Это еще раз говорит о том, что недружественные нам страны ищут любой повод попытаться уколоть Россию в организации предстоящего мундиаля и буквально под лупой смотрят на то, как у нас идет строительство спортивных объектов. Может, мы плитку не так положим, может, песок не тот привезем или цвет краски не тот подберем? Неужели американского читателя это действительно интересует?
Хочется призвать американские и западные СМИ не пытаться из воздуха придумывать несуществующие проблемы, связанные с ЧМ-2018 в России, и лучше писать о своих проблемах, которых достаточно", - заявил политик. Он напомнил, что и на Олимпиаде в Сочи, и на Кубке конфедераций летом текущего года Россия показала высочайший уровень организации и подготовки мероприятий. "Поэтому вероятность того, что ЧМ-2018 будет чем-то отличаться в этом смысле, нулевая. Я уверен, что, как и на Олимпиаде в Сочи, мы все успеем не просто построить, а построить на высшем уровне", - цитирует заявление Свищева ТАСС.
На стадионе "Нижний Новгород", который возводится к ЧМ-2018, в четверг произошло возгорание, которое было быстро ликвидировано. От искры загорелся полистирол на полу, который, в свою очередь, дал сильное задымление. Пострадавших нет, на сроки возведения арены происшествие никак не повлияет, проинформировали в пресс-службе подрядчика. После этого американская газета "Нью-Йорк таймс" опубликовала материал, в котором рассказала о случившемся.
"Ситуация абсолютно рабочая: идет строительство крупного объекта, конечно, могут происходить подобные ситуации. Главное, что ответственные лица быстро отреагировали и устранили возгорание, и никто из людей не пострадал. Но столь уважаемое издание, как "Нью-Йорк таймс", сообщила о всех подробностях произошедшего. При этом в статье лейтмотивом проходит мысль о том, что Россия может не успеть вовремя достроить стадионы к ЧМ-2018.
Это еще раз говорит о том, что недружественные нам страны ищут любой повод попытаться уколоть Россию в организации предстоящего мундиаля и буквально под лупой смотрят на то, как у нас идет строительство спортивных объектов. Может, мы плитку не так положим, может, песок не тот привезем или цвет краски не тот подберем? Неужели американского читателя это действительно интересует?
Хочется призвать американские и западные СМИ не пытаться из воздуха придумывать несуществующие проблемы, связанные с ЧМ-2018 в России, и лучше писать о своих проблемах, которых достаточно", - заявил политик. Он напомнил, что и на Олимпиаде в Сочи, и на Кубке конфедераций летом текущего года Россия показала высочайший уровень организации и подготовки мероприятий. "Поэтому вероятность того, что ЧМ-2018 будет чем-то отличаться в этом смысле, нулевая. Я уверен, что, как и на Олимпиаде в Сочи, мы все успеем не просто построить, а построить на высшем уровне", - цитирует заявление Свищева ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.