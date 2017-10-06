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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Казани готовы поделиться с Волгоградом опытом содержания стадиона после ЧМ-2018
Казанские специалисты готовы поделиться опытом в содержании стадиона "Волгоград-Арена" после чемпионата мира 2018 года, сообщил в пятницу на пресс-конференции член Совета Федерации от Татарстана Ильдус Ахметзянов.
Волгоград стал шестым городом-организатором ЧМ-2018, который посещают члены временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки к проведению турнира. В пятницу они побывали на тренировочной базе "Зенит", на стадионе "Волгоград-Арена", в клинической больнице скорой помощи № 25, а также на других инфраструктурных объектах.
"Наш стадион в Казани, который примет матчи ЧМ-2018, был сдан еще до Универсиады. Но стадион - это сложнейший объект, его надо уметь правильно эксплуатировать, правильно содержать. Мы всегда готовы поделиться опытом, и сегодня на встрече с губернатором Волгоградской области я передам предложение от главы Татарстана, что Казань готова встретить специалистов [которые будут после ЧМ-2018 заниматься обслуживанием и содержанием "Волгоград-Арены"], чтобы показать, рассказать все тонкие места, если надо, даже научить", - приводит слова сенатора ТАСС.
Волгоград стал шестым городом-организатором ЧМ-2018, который посещают члены временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки к проведению турнира. В пятницу они побывали на тренировочной базе "Зенит", на стадионе "Волгоград-Арена", в клинической больнице скорой помощи № 25, а также на других инфраструктурных объектах.
"Наш стадион в Казани, который примет матчи ЧМ-2018, был сдан еще до Универсиады. Но стадион - это сложнейший объект, его надо уметь правильно эксплуатировать, правильно содержать. Мы всегда готовы поделиться опытом, и сегодня на встрече с губернатором Волгоградской области я передам предложение от главы Татарстана, что Казань готова встретить специалистов [которые будут после ЧМ-2018 заниматься обслуживанием и содержанием "Волгоград-Арены"], чтобы показать, рассказать все тонкие места, если надо, даже научить", - приводит слова сенатора ТАСС.
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