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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виталий Мутко: мы ждем английских и немецких болельщиков, не надо ориентироваться на пропаганду
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Виталий Мутко: мы ждем английских и немецких болельщиков, не надо ориентироваться на пропаганду
Проблем у английских и немецких болельщиков на чемпионате мира 2018 года в России не будет, им нужно верить туристам, побывавшим в России, а не пропаганде, заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
"Мы их поздравляем от всей души. Никаких сомнений в том, что чемпионы мира немцы попадут на чемпионат мира, не было; да и сборная Англии спокойно решила задачу. Эти команды - украшение любого турнира, без них чемпионат мира обеднел бы. Мы сделаем все, чтобы им было комфортно в России; сборная Германии уже ощутила на себе российское гостеприимство, когда выступала на Кубке конфедераций.
Надо слушать тех, кто бывал в России - например, на финале Лиги чемпионов [2008 года] между "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Надо ориентироваться на людей, а не на пропаганду и продолжающиеся желания дискредитировать Россию. В Россию с туристическими целями ежегодно приезжают миллионы людей, на них и нужно ориентироваться. Популярность нашей страны растет с каждым годом, потому что у нас безопасно, комфортно и есть много на что посмотреть.
Мы ждем английских и немецких болельщиков. Никаких проблем у них не будет. Для обладателей билетов въезд будет безвизовым. Когда в Москве проводился финал Лиги чемпионов, болельщикам нужно было делать визы, платить за них, сейчас же ничего такого не будет. Паспорт болельщика можно будет получить как в электронном виде, так и по почте", - цитирует Мутко ТАСС.
"Мы их поздравляем от всей души. Никаких сомнений в том, что чемпионы мира немцы попадут на чемпионат мира, не было; да и сборная Англии спокойно решила задачу. Эти команды - украшение любого турнира, без них чемпионат мира обеднел бы. Мы сделаем все, чтобы им было комфортно в России; сборная Германии уже ощутила на себе российское гостеприимство, когда выступала на Кубке конфедераций.
Надо слушать тех, кто бывал в России - например, на финале Лиги чемпионов [2008 года] между "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Надо ориентироваться на людей, а не на пропаганду и продолжающиеся желания дискредитировать Россию. В Россию с туристическими целями ежегодно приезжают миллионы людей, на них и нужно ориентироваться. Популярность нашей страны растет с каждым годом, потому что у нас безопасно, комфортно и есть много на что посмотреть.
Мы ждем английских и немецких болельщиков. Никаких проблем у них не будет. Для обладателей билетов въезд будет безвизовым. Когда в Москве проводился финал Лиги чемпионов, болельщикам нужно было делать визы, платить за них, сейчас же ничего такого не будет. Паспорт болельщика можно будет получить как в электронном виде, так и по почте", - цитирует Мутко ТАСС.
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