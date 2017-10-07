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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гарет Саутгейт: чемпионат мира в России будет хорошим турниром
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от тренировочной базы национальной команды во время чемпионата мира.
"Самое главное для меня заключается в том, что у нас есть база, которая находится исключительно в нашем распоряжении. Это даст игрокам возможность расслабиться, это важно, я хочу, чтобы их семьи смогли приехать в нужный момент.
Нужно понимать, что базы не выигрывают турниры. Окружающая среда может сыграть свою роль, но на поле победят тактические, технические способности. Таким образом, базовый лагерь можно использовать как оправдание для любого количества разных вещей. Думаю, мы создадим базовый лагерь, в котором игрокам понравится. С той атмосферой, которой они будут наслаждаться, они получат фантастический жизненный опыт. Исходя из увиденного на Кубке конфедераций, полагаю, что чемпионат мира в России станет действительно хорошим турниром", — цитирует его The Telegraph.
"Газета.ру"
"Самое главное для меня заключается в том, что у нас есть база, которая находится исключительно в нашем распоряжении. Это даст игрокам возможность расслабиться, это важно, я хочу, чтобы их семьи смогли приехать в нужный момент.
Нужно понимать, что базы не выигрывают турниры. Окружающая среда может сыграть свою роль, но на поле победят тактические, технические способности. Таким образом, базовый лагерь можно использовать как оправдание для любого количества разных вещей. Думаю, мы создадим базовый лагерь, в котором игрокам понравится. С той атмосферой, которой они будут наслаждаться, они получат фантастический жизненный опыт. Исходя из увиденного на Кубке конфедераций, полагаю, что чемпионат мира в России станет действительно хорошим турниром", — цитирует его The Telegraph.
"Газета.ру"
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