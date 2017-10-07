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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Бавария" заплатила 1,75 млн евро, чтобы подписать ассистента Хайнкеса
"Бавария" переманила тренера "Фортуны" из Дюссельдорфа Петера Херманна.
Новый главный тренер мюнхенцев Юпп Хайнкес настаивал на приглашении специалиста в качестве своего ассистента. "Баварии" пришлось заплатить за Хермана 1,75 миллиона евро отступных, эта сумма может увеличиться до 2 млн.
Отметим, что специалисты уже работали вместе в "Баварии" с 2011-го до 2013 года.
Sports.ru
Новый главный тренер мюнхенцев Юпп Хайнкес настаивал на приглашении специалиста в качестве своего ассистента. "Баварии" пришлось заплатить за Хермана 1,75 миллиона евро отступных, эта сумма может увеличиться до 2 млн.
Отметим, что специалисты уже работали вместе в "Баварии" с 2011-го до 2013 года.
Sports.ru
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