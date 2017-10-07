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"Бавария" заплатила 1,75 млн евро, чтобы подписать ассистента Хайнкеса

"Бавария" переманила тренера "Фортуны" из Дюссельдорфа Петера Херманна.

Новый главный тренер мюнхенцев Юпп Хайнкес настаивал на приглашении специалиста в качестве своего ассистента. "Баварии" пришлось заплатить за Хермана 1,75 миллиона евро отступных, эта сумма может увеличиться до 2 млн.

Отметим, что специалисты уже работали вместе в "Баварии" с 2011-го до 2013 года.

Sports.ru
Теги: Хайнкес Бавария
Сегодня, 04:14
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