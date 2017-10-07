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Анатолий Воробьев: сборная России стала слабее после ЧМ-2014

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев рассказал об изменениях в сборной России.

"Я считаю, что с 2014 года, когда сборная России в последний раз встречалась с Южной Кореей, наша команда стала слабее. Теперь становится понятно, каким высочайшим профессионалом был Фабио Капелло. Итальянец смог выжать из того состава максимум. Сейчас состав сборной начал меняться и, к сожалению, за те три года, что прошли с чемпионата мира — 2014, мы не сделали правильных выводов и теперь с большой тревогой ожидаем спортивных результатов домашнего мундиаля. Что касается сегодняшнего товарищеского матча, то он имеет важное значение в процессе подготовки к турниру, но не стоит его переоценивать. Тренер ставит на каждую контрольную встречу определенные цели: посмотреть какие-то линии, связки, игровые модели. Эти встречи не направлены на то, чтобы доставить удовольствие зрителю, так что я не жду яркой игры", - цитирует Воробьева "Газета.ру".
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:04
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№1 Написал: T 34 Москва (Сегодня, 15:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Просто слов нету! Та сборная Капелло, была не одной из, а именно самой худшей на том чм-2014! Ни игры, ни результата. Игроки ,даже самые опытные,были настолько скованны и нервничали, что это было видно всему миру! Теперь хоть не боимся вперед идти,созидать, что моментами просматривалось на кубке конф. Я не говорю,что все за...бись,но то ,что стало ,по крайней мере ,не хуже, видно!
Регистрация: 28.08.2013
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