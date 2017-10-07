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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Хавьер Тебас: если Федерация футбола Каталонии отделится, то "Барселона" и "Эспаньол" не смогут играть в Испании
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Представитель МВД Великобритании: российские фанаты представляют серьезную угрозу для посетителей ЧМ-2018 (20)
Представитель МВД Великобритании: российские фанаты представляют серьезную угрозу для посетителей ЧМ-2018 (20)
Анатолий Воробьев: сборная России стала слабее после ЧМ-2014
Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев рассказал об изменениях в сборной России.
"Я считаю, что с 2014 года, когда сборная России в последний раз встречалась с Южной Кореей, наша команда стала слабее. Теперь становится понятно, каким высочайшим профессионалом был Фабио Капелло. Итальянец смог выжать из того состава максимум. Сейчас состав сборной начал меняться и, к сожалению, за те три года, что прошли с чемпионата мира — 2014, мы не сделали правильных выводов и теперь с большой тревогой ожидаем спортивных результатов домашнего мундиаля. Что касается сегодняшнего товарищеского матча, то он имеет важное значение в процессе подготовки к турниру, но не стоит его переоценивать. Тренер ставит на каждую контрольную встречу определенные цели: посмотреть какие-то линии, связки, игровые модели. Эти встречи не направлены на то, чтобы доставить удовольствие зрителю, так что я не жду яркой игры", - цитирует Воробьева "Газета.ру".
"Я считаю, что с 2014 года, когда сборная России в последний раз встречалась с Южной Кореей, наша команда стала слабее. Теперь становится понятно, каким высочайшим профессионалом был Фабио Капелло. Итальянец смог выжать из того состава максимум. Сейчас состав сборной начал меняться и, к сожалению, за те три года, что прошли с чемпионата мира — 2014, мы не сделали правильных выводов и теперь с большой тревогой ожидаем спортивных результатов домашнего мундиаля. Что касается сегодняшнего товарищеского матча, то он имеет важное значение в процессе подготовки к турниру, но не стоит его переоценивать. Тренер ставит на каждую контрольную встречу определенные цели: посмотреть какие-то линии, связки, игровые модели. Эти встречи не направлены на то, чтобы доставить удовольствие зрителю, так что я не жду яркой игры", - цитирует Воробьева "Газета.ру".
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