Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Норвежские футболисты будут отдавать часть зарплат женской сборной

Футболисты мужской сборной Норвегии отказались от части зарплаты за выступления за национальную сборную в пользу женской команды.

"До этого между нашими заработками была огромная разница. Думаю, что, уравняв наши выплаты, поможем женской команде. Так и должно быть, ведь обе команды хотят развивать футбол в Норвегии. Женская национальная команда Норвегии так же важна, как мужская", — прокомментировал капитан мужской сборной Норвегии Стефан Йохансен.

С 2018 года обеим национальным командам будут платить поровну. В настоящее время сборная Норвегии зарабатывает вдвое больше, чем женская.

"Газета.ру"
Теги: Сборная Норвегии
Сегодня, 15:29
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.