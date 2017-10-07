Норвежские футболисты будут отдавать часть зарплат женской сборной

Футболисты мужской сборной Норвегии отказались от части зарплаты за выступления за национальную сборную в пользу женской команды."До этого между нашими заработками была огромная разница. Думаю, что, уравняв наши выплаты, поможем женской команде. Так и должно быть, ведь обе команды хотят развивать футбол в Норвегии. Женская национальная команда Норвегии так же важна, как мужская", — прокомментировал капитан мужской сборной Норвегии Стефан Йохансен.С 2018 года обеим национальным командам будут платить поровну. В настоящее время сборная Норвегии зарабатывает вдвое больше, чем женская.