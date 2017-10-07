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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Норвежские футболисты будут отдавать часть зарплат женской сборной
Футболисты мужской сборной Норвегии отказались от части зарплаты за выступления за национальную сборную в пользу женской команды.
"До этого между нашими заработками была огромная разница. Думаю, что, уравняв наши выплаты, поможем женской команде. Так и должно быть, ведь обе команды хотят развивать футбол в Норвегии. Женская национальная команда Норвегии так же важна, как мужская", — прокомментировал капитан мужской сборной Норвегии Стефан Йохансен.
С 2018 года обеим национальным командам будут платить поровну. В настоящее время сборная Норвегии зарабатывает вдвое больше, чем женская.
"Газета.ру"
"До этого между нашими заработками была огромная разница. Думаю, что, уравняв наши выплаты, поможем женской команде. Так и должно быть, ведь обе команды хотят развивать футбол в Норвегии. Женская национальная команда Норвегии так же важна, как мужская", — прокомментировал капитан мужской сборной Норвегии Стефан Йохансен.
С 2018 года обеим национальным командам будут платить поровну. В настоящее время сборная Норвегии зарабатывает вдвое больше, чем женская.
"Газета.ру"
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