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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гол и передача Кадырова помогли его команде разгромить итальянских ветеранов
Команда "Лидер-65" обыграла звёзд итальянского футбола со счётом 6:3 в товарищеском матче в Грозном. Встреча прошла на стадионе "Ахмат Арена" и была приурочена ко дню рождения президента России Владимира Путина.
Капитаном российской команды был глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, записавший на свой счёт гол и голевую передачу. В составе команды "Лидер-65" на поле также вышли чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдиньо, бывшие футболисты сборной России Валерий Карпин, Александр Кержаков, Роман Широков, Александр Филимонов и другие. Участие в игре принял капитан "Ахмата" Ризван Уциев. Главным тренером российской команды был Валерий Газзаев.
Сборную Италии представляли Сальваторе Скилаччи, Марко Кассетти, Фабрицио Раванелли, Марко Дельвеккио и другие футболисты. Встречу обслуживал российский арбитр Юрий Баскаков.
Голы в составе российской команды, помимо Кадырова, на счету Кержакова, Широкова, Роналдиньо, председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова и министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова. У итальянских футболистов хет-триком отметился Дельвеккио.
ТАСС
Капитаном российской команды был глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, записавший на свой счёт гол и голевую передачу. В составе команды "Лидер-65" на поле также вышли чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдиньо, бывшие футболисты сборной России Валерий Карпин, Александр Кержаков, Роман Широков, Александр Филимонов и другие. Участие в игре принял капитан "Ахмата" Ризван Уциев. Главным тренером российской команды был Валерий Газзаев.
Сборную Италии представляли Сальваторе Скилаччи, Марко Кассетти, Фабрицио Раванелли, Марко Дельвеккио и другие футболисты. Встречу обслуживал российский арбитр Юрий Баскаков.
Голы в составе российской команды, помимо Кадырова, на счету Кержакова, Широкова, Роналдиньо, председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова и министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова. У итальянских футболистов хет-триком отметился Дельвеккио.
ТАСС
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