Гол и передача Кадырова помогли его команде разгромить итальянских ветеранов

Команда "Лидер-65" обыграла звёзд итальянского футбола со счётом 6:3 в товарищеском матче в Грозном. Встреча прошла на стадионе "Ахмат Арена" и была приурочена ко дню рождения президента России Владимира Путина.Капитаном российской команды был глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, записавший на свой счёт гол и голевую передачу. В составе команды "Лидер-65" на поле также вышли чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдиньо, бывшие футболисты сборной России Валерий Карпин, Александр Кержаков, Роман Широков, Александр Филимонов и другие. Участие в игре принял капитан "Ахмата" Ризван Уциев. Главным тренером российской команды был Валерий Газзаев.Сборную Италии представляли Сальваторе Скилаччи, Марко Кассетти, Фабрицио Раванелли, Марко Дельвеккио и другие футболисты. Встречу обслуживал российский арбитр Юрий Баскаков.Голы в составе российской команды, помимо Кадырова, на счету Кержакова, Широкова, Роналдиньо, председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова и министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова. У итальянских футболистов хет-триком отметился Дельвеккио.