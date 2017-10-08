Вячеслав Колосков: наша команда на верном пути

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:02
Роналду повторил рекорд Левандовского по числу голов в одном отборочном цикле Европы, забив 15 мячей
Роналду повторил рекорд Левандовского по числу голов в одном отборочном цикле Европы, забив 15 мячей
Вчера, 23:59
Голландия вырвала победу у Белоруссии
Голландия вырвала победу у Белоруссии
Вчера, 23:58
Валерий Есипов: нас вновь подвела реализация
Валерий Есипов: нас вновь подвела реализация
Вчера, 23:05
Роман Широков: ошарашен новостью о смерти Сарсании
Роман Широков: ошарашен новостью о смерти Сарсании
Вчера, 23:01
Валерий Баринов: сборной нужен Денисов (1)
Валерий Баринов: сборной нужен Денисов (1)
Вчера, 22:09
Валерий Газзаев: Сарсания всю жизнь служил футболу
Валерий Газзаев: Сарсания всю жизнь служил футболу
Вчера, 22:06
Анатолий Давыдов: игра была очень тяжелая
Анатолий Давыдов: игра была очень тяжелая
Вчера, 21:09
Сергей Ташуев: пища для тренерского штаба сборной есть, ошибки есть, и их нужно исправлять (2)
Сергей Ташуев: пища для тренерского штаба сборной есть, ошибки есть, и их нужно исправлять (2)
Вчера, 21:02
Бельгия со счётом 4:3 обыграла Боснию
Бельгия со счётом 4:3 обыграла Боснию
Вчера, 20:55
Нигерия вышла на ЧМ-2018 (2)
Нигерия вышла на ЧМ-2018 (2)
Вчера, 20:53
Умер Константин Сарсания... (14)
Умер Константин Сарсания... (14)
Вчера, 20:40
Андрей Червиченко: нашей сборной бы еще годик до чемпионата мира, и она была бы еще сильнее (5)
Андрей Червиченко: нашей сборной бы еще годик до чемпионата мира, и она была бы еще сильнее (5)
Вчера, 20:17
"Крылья Советов" проиграли "Факелу" (2)
"Крылья Советов" проиграли "Факелу" (2)
Вчера, 20:04
Станислав Черчесов: Кокорин и Смолов впервые за долгое время вышли как игроки одного уровня и статуса (видео)
Станислав Черчесов: Кокорин и Смолов впервые за долгое время вышли как игроки одного уровня и статуса (видео)
Вчера, 20:03
Константин Рауш: сборная Южной Кореи играла быстро
Константин Рауш: сборная Южной Кореи играла быстро
Вчера, 19:52
Виталий Мутко: результатом удовлетворён, но огорчён двумя пропущенными мячами в конце встречи (3)
Виталий Мутко: результатом удовлетворён, но огорчён двумя пропущенными мячами в конце встречи (3)
Вчера, 19:49
Россия - Южная Корея: фотоотчет матча
Россия - Южная Корея: фотоотчет матча
Вчера, 19:31
Ушел из жизни Константин Сарсания (83)
Ушел из жизни Константин Сарсания (83)
Вчера, 19:26
Андрей Созин: назначение Хохлова - первый обдуманный ход руководства "Динамо" за долгое время (4)
Андрей Созин: назначение Хохлова - первый обдуманный ход руководства "Динамо" за долгое время (4)
Вчера, 19:13
Тренер сборной Кореи: нам нужно совершенствоваться, чтобы играть так же хорошо, как Россия (видео)
Тренер сборной Кореи: нам нужно совершенствоваться, чтобы играть так же хорошо, как Россия (видео)
Вчера, 19:11
Мануэль Нойер пропустит полгода
Мануэль Нойер пропустит полгода
Вчера, 18:53
Сборная России со счетом 4:2 обыграла Южную Корею (38)
Сборная России со счетом 4:2 обыграла Южную Корею (38)
Вчера, 18:37
Матч Россия – Южная Корея посетили 24 183 зрителя (1)
Матч Россия – Южная Корея посетили 24 183 зрителя (1)
Вчера, 18:33
Роналдиньо прилетел в Грозный
Роналдиньо прилетел в Грозный
Вчера, 18:15
"Реал" заинтересован в услугах Тибо Куртуа
"Реал" заинтересован в услугах Тибо Куртуа
Вчера, 18:03
"Спартак-2" дома проиграл "Шиннику"
"Спартак-2" дома проиграл "Шиннику"
Вчера, 17:49
Амаду Диавара: Яя Туре - мой кумир
Амаду Диавара: Яя Туре - мой кумир
Вчера, 17:39
Игорь Акинфеев проводит 102-й матч за сборную России (1)
Игорь Акинфеев проводит 102-й матч за сборную России (1)
Вчера, 17:21
Диего Марадона намерен подать в суд на своих дочерей
Диего Марадона намерен подать в суд на своих дочерей
Вячеслав Колосков: наша команда на верном пути
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от победы сборной России над Южной Кореей (4:2) в контрольном матче.
"Матч держал в напряжении, получился зрелищным. Не только потому, что было много голов забито, но и по содержанию было приятно смотреть. Бывают игры, когда футболисты бегают воду пить, пауз много. Здесь всё было быстро и технично. Очень хорошо, что РФС подобрал такого спарринг-партнёра для сборной. Игры именно с такими соперниками смогут выявить потенциал нашей команды.
Состав, который собрал Черчесов, за исключением одного-двух травмированных спортсменов, очевидно, будет готовиться к чемпионату мира. Команда достойно себя проявила в сегодняшней игре. Грамотно сыграли в обороне, за исключением последних минут – это материал для разбора тренера, почему произошло такое расслабление. Важно, чтобы этот эпизод не превратился в болезнь.
Иногда хочется кого-то выделить из игроков, но сегодня вся команда играла ровно и симпатично, мастеровито. Доля везения была на стороне сборной России, как в случае с двумя автоголами. Но не будем забывать, что наши футболисты вынудили корейцев совершить ошибки.
Оба мяча в наши ворота были забиты мастерски. Подобные моменты были и в первом тайме, но тогда выручил Игорь Акинфеев. Поэтому пропущенные мячи показывают уровень мастерства корейских футболистов, они забивали из логичных комбинаций.
Можно дать промежуточный итог, что наша команда находится на верном пути. Собраны квалифицированные футболисты, лучшие, что есть сегодня в российских футбольных клубах. В подтверждение моих слов мы можем увидеть, что на матчи сборной стало приходить больше зрителей. Значит, возвращается доверие к команде, а вместе с ним — надежда на хорошее выступление в официальных матчах на чемпионате мира", - цитирует Колоскова "Чемпионат.сом".
"Матч держал в напряжении, получился зрелищным. Не только потому, что было много голов забито, но и по содержанию было приятно смотреть. Бывают игры, когда футболисты бегают воду пить, пауз много. Здесь всё было быстро и технично. Очень хорошо, что РФС подобрал такого спарринг-партнёра для сборной. Игры именно с такими соперниками смогут выявить потенциал нашей команды.
Состав, который собрал Черчесов, за исключением одного-двух травмированных спортсменов, очевидно, будет готовиться к чемпионату мира. Команда достойно себя проявила в сегодняшней игре. Грамотно сыграли в обороне, за исключением последних минут – это материал для разбора тренера, почему произошло такое расслабление. Важно, чтобы этот эпизод не превратился в болезнь.
Иногда хочется кого-то выделить из игроков, но сегодня вся команда играла ровно и симпатично, мастеровито. Доля везения была на стороне сборной России, как в случае с двумя автоголами. Но не будем забывать, что наши футболисты вынудили корейцев совершить ошибки.
Оба мяча в наши ворота были забиты мастерски. Подобные моменты были и в первом тайме, но тогда выручил Игорь Акинфеев. Поэтому пропущенные мячи показывают уровень мастерства корейских футболистов, они забивали из логичных комбинаций.
Можно дать промежуточный итог, что наша команда находится на верном пути. Собраны квалифицированные футболисты, лучшие, что есть сегодня в российских футбольных клубах. В подтверждение моих слов мы можем увидеть, что на матчи сборной стало приходить больше зрителей. Значит, возвращается доверие к команде, а вместе с ним — надежда на хорошее выступление в официальных матчах на чемпионате мира", - цитирует Колоскова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.