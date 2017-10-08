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Евгений Коноплянка: не могу обещать болельщикам победу

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2018 с Хорватией.

"Концентрация прежде всего. Понимаем, насколько важный матч. Все знают, что им надо три очка, нам надо три очка — будет очень интересный матч. Я не могу обещать болельщикам, что будет победа, но мы будем за неё бороться.

Приход Марлоса добавил вариативности впереди, увеличилось разнообразие. Для команды это плюс", — цитирует Коноплянку FootballHub.
Теги: Коноплянка Сборная Украины Сборная Хорватии
Вчера, 23:11
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№1 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 00:03) #
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Евгений Коноплянка: - "СБОРНОЙ УКРАИНЫ НУЖНО ВЫЖАТЬ МАКСИМУМ И ВЫЙТИ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА"???
Прикиньте! Сборной Украины нужно ВЫЖАТЬ!
А до этого, что сборная Украины ВЫЖИМАЛА???
Выжимала МИНИМУМ, чтобы не попасть на чемпионат Мира в Россию?!
Когда Украина выжала МИНИМУМ и повисла на волоске от провала - не выхода на чемпионат Мира, то они решили ухватиться за соломинку, чтобы выжать МАКСИМУМ из НЕЁ!!!
Во, какие они там фокусники и кудесники от футбола!
Решили сыграть в рулетную ВЫЖИМАЛКУ и по "максимуму" выжать то, не зная что и из ничего!!!
А чем и каким местом в Украине думали тогда, когда до этого ВЫЖИМАЛИ по МИНИМУМУ???
А теперь вспомнили, что есть МАКСИМУМ и, оказывается, они там в Украине, выжимали не то, что надо, а то, что НЕ НАДО!
А когда СПОХВАТИЛИСЬ, то оказалось, что поздно уже по максимуму ВЫЖИМАТЬ!
Потому что ВЫЖИМАТЬ уже НЕЧЕГО, всё уже выжато из них и благополучно провалено!
Как с гуся вода, в Украине ни капли НЕ ВЫЖМУТ, ни по максимуму, ни по минимуму!
На что минимально наиграли, то МАКСИМАЛЬНО и получили!
Путёвки на чемпионат Мира в Россию, Украине не то что минимально, а МАКСИМАЛЬНО уже не видать.
Регистрация: 8.05.2017
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