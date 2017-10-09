Казахстан под руководством Бородюка показал худший результат в отборах за 12 лет

Сборная Казахстана закончила квалификацию ЧМ-2018 с худшим результатом за последние 12 лет.Команда под руководством бывшего тренера сборной России Александра Бородюка набрала 3 очка в 10 матчах.Последний раз меньше 4 баллов Казахстан набирал в отборе ЧМ-2006, проиграв из 12 встреч 11 и сыграв одну ничью.Бородюк руководил сборной в последних пяти играх, проиграв четыре. До него команду возглавлял Талгат Байсуфинов.