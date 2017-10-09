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Сборная Англии опасается шпионажа российских спецслужб на ЧМ-2018 9

Сборная Англии на чемпионате мира-2018 уделит особое внимание вопросам информационной безопасности, утверждает британский таблоид The Sun со ссылкой на собственные источники.

По данным портала, сборная обеспокоена тем, что в гостиничных номерах спецслужбы могут установить прослушивающие устройства и разведать информацию о тактике команды.

Сборная Англии якобы планирует привезти с собой на чемпионат мира группу специалистов, которые будут проверять тренировочные комплексы и гостиницы на предмет "жучков". Аналогичные меры готова принять сборная Уэльса, если пройдет на ЧМ-2018.

Кроме того, англичане наймут частных охранников, чтобы избежать столкновений с российскими хулиганами.

Напомним, что Англия досрочно оформила выход в финальную стадию ЧМ-2018.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная Англии
Сегодня, 01:37
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№1 Написал: s.o.b. (Сегодня, 01:51) #
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КАМАЗ
Шизофреники 6ля smile
Регистрация: 16.09.2010
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