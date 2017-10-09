Сборная Англии повторила свой рекорд, не проиграв в 21 матче отбора ЧМ подряд

Сборная Англии выиграла у команды Литвы в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Вильнюсе на стадионе "LFF — Ветра" и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.На исходе получаса игры Деле Алли принял мяч в штрафной после передачи Гарри Кейна Кейна, а Овидиус Вербицкас задел его по ноге. Кейн с пенальти сильно пробил в левый нижний угол, мяч срикошетил от штанги и пересёк линию ворот.Сборная Англии повторила свой рекорд, не проиграв в 21 матче квалификации ЧМ подряд. Такая же серия была у "львов" в период с 1981 по 1993 год.