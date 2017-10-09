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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Футболисты сборной Египта получат по $83 тысячи за выход на ЧМ-2018
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился выделить каждому футболисту сборной страны 1,5 млн египетских фунтов (около 83 тыс. долларов) за выход в финальный турнир чемпионата мира, который состоится в 2018 году в России. Об этом сообщила в электронной версии газета "Аль-Ватан" после того, как сборная Египта досрочно обеспечила участие в финальной части чемпионата мира.
В матче отборочного турнира в африканской зоне в Александрии команда Египта одержала победу над сборной Конго со счетом 2:1. Оба мяча у хозяев поля забил Мохамед Салах. Победный гол игрок английского "Ливерпуля" Салах провел с 11-метрового, назначенного в компенсированное время.
Также отмечается, что главный тренер сборной Египта, аргентинский специалист Эктор Купер за попадание на чемпионат мира получит единовременное вознаграждение в размере 500 тыс. долларов.
В турнирной таблице группы E сборная Египта набрала 12 очков и за тур до конца соревнований гарантировала себе первое место и путевку на чемпионат мира. Второе место занимает сборная Уганды (8), третье - Ганы (6), четвертое - Конго (1).
Сборная Египта в третий раз в своей истории и впервые с 1990 года вышла в финальный турнир чемпионата мира. Сотни тысяч жителей страны в эти минуты заполняют улицы и площади городов и населенных пунктов, чтобы отпраздновать это историческое для Египта спортивное достижение.
ТАСС
В матче отборочного турнира в африканской зоне в Александрии команда Египта одержала победу над сборной Конго со счетом 2:1. Оба мяча у хозяев поля забил Мохамед Салах. Победный гол игрок английского "Ливерпуля" Салах провел с 11-метрового, назначенного в компенсированное время.
Также отмечается, что главный тренер сборной Египта, аргентинский специалист Эктор Купер за попадание на чемпионат мира получит единовременное вознаграждение в размере 500 тыс. долларов.
В турнирной таблице группы E сборная Египта набрала 12 очков и за тур до конца соревнований гарантировала себе первое место и путевку на чемпионат мира. Второе место занимает сборная Уганды (8), третье - Ганы (6), четвертое - Конго (1).
Сборная Египта в третий раз в своей истории и впервые с 1990 года вышла в финальный турнир чемпионата мира. Сотни тысяч жителей страны в эти минуты заполняют улицы и площади городов и населенных пунктов, чтобы отпраздновать это историческое для Египта спортивное достижение.
ТАСС
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