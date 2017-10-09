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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий и Денис Черышевы посетили стадион ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Послы Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 тренер Дмитрий Черышев и его сын, полузащитник испанского "Вильярреала" Денис Черышев встретились с учащимися СДЮСШОР № 8 и кандидатами в волонтеры мирового первенства. Встреча прошла в формате живого общения: дети задавали вопросы о самых красивых и важных голах в карьере футболистов, о Криштиану Роналду и о том, как добиться успеха в футболе, сообщает welcome2018.com.
Также послы посетили аэропорт, строящийся "Стадион Нижний Новгород" и новую тренировочную площадку около ФОКа "Мещерский".
"Рад приехать в свой родной город, меня тут тепло встретили, я очень благодарен, – сказал Денис Черышев. – Мне понравился новый терминал аэропорта – и командам, и болельщикам будет приятно прилетать сюда. Рад, что удалось побывать на строящемся стадионе – он просто супер. Надеюсь, сборная России здесь сыграет. Для нас с папой честь быть послами нашего родного города. Уверен, зарубежным болельщикам понравится в Нижнем Новгороде, ведь Россия всегда славилась своим гостеприимством".
Дмитрий Черышев отметил, что ЧМ-2018 дает большие возможности для создания современной инфраструктуры в городе и развития футбола в регионе.
"То, что сейчас происходит в городе, на Стрелке – это фурор. Большое счастье, что все те объекты, которые сейчас возводятся к турниру, будут служить нижегородцам на протяжении очень долгого времени. Город преображается, создается уникальное наследие для будущих поколений, и мы можем этим гордиться".
Также послы посетили аэропорт, строящийся "Стадион Нижний Новгород" и новую тренировочную площадку около ФОКа "Мещерский".
"Рад приехать в свой родной город, меня тут тепло встретили, я очень благодарен, – сказал Денис Черышев. – Мне понравился новый терминал аэропорта – и командам, и болельщикам будет приятно прилетать сюда. Рад, что удалось побывать на строящемся стадионе – он просто супер. Надеюсь, сборная России здесь сыграет. Для нас с папой честь быть послами нашего родного города. Уверен, зарубежным болельщикам понравится в Нижнем Новгороде, ведь Россия всегда славилась своим гостеприимством".
Дмитрий Черышев отметил, что ЧМ-2018 дает большие возможности для создания современной инфраструктуры в городе и развития футбола в регионе.
"То, что сейчас происходит в городе, на Стрелке – это фурор. Большое счастье, что все те объекты, которые сейчас возводятся к турниру, будут служить нижегородцам на протяжении очень долгого времени. Город преображается, создается уникальное наследие для будущих поколений, и мы можем этим гордиться".
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