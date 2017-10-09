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Болельщики сборных России и Ирана проведут товарищеский матч перед игрой основных команд

Болельщики сборных России и Ирана проведут товарищеский матч в рамках акции "Gentlefan" перед началом контрольной игры между основными командами в Казани. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации мусульман-предпринимателей России.

"10 октября в преддверии контрольного матча сборных России и Ирана в Казани состоится товарищеская встреча болельщиков двух команд в рамках акции гостеприимства российских болельщиков "Gentlefan". Команду России сформирует Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ, команду Ирана - сотрудники посольства страны", - сказали в организации.
Теги: Сборная Ирана Сборная России
Сегодня, 19:10
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