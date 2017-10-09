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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Карлуш Кейруш: сборная России стала сильнее по сравнению с Кубком конфедераций
Сборная России прибавила в игре по сравнению с Кубком конфедераций 2017 года, заявил главный тренер команды Ирана португалец Карлуш Кейруш.
Товарищеская встреча Россия - Иран пройдет во вторник на "Казань-Арене", начало - в 19:00 мск.
"Основное отличие азиатского футбола от европейского - отсутствие необходимого опыта. Такой опыт имеет сборная России. Я многое знаю о команде России, мы следили за ней на Кубке конфедераций. Думаю, российская команда стала еще лучше по сравнению с турниром - более организованной, сплоченной и дисциплинированной", - цитирует Кейруша ТАСС..
Товарищеская встреча Россия - Иран пройдет во вторник на "Казань-Арене", начало - в 19:00 мск.
"Основное отличие азиатского футбола от европейского - отсутствие необходимого опыта. Такой опыт имеет сборная России. Я многое знаю о команде России, мы следили за ней на Кубке конфедераций. Думаю, российская команда стала еще лучше по сравнению с турниром - более организованной, сплоченной и дисциплинированной", - цитирует Кейруша ТАСС..
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