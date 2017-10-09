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Карлуш Кейруш: сборная России стала сильнее по сравнению с Кубком конфедераций

Сборная России прибавила в игре по сравнению с Кубком конфедераций 2017 года, заявил главный тренер команды Ирана португалец Карлуш Кейруш.

Товарищеская встреча Россия - Иран пройдет во вторник на "Казань-Арене", начало - в 19:00 мск.

"Основное отличие азиатского футбола от европейского - отсутствие необходимого опыта. Такой опыт имеет сборная России. Я многое знаю о команде России, мы следили за ней на Кубке конфедераций. Думаю, российская команда стала еще лучше по сравнению с турниром - более организованной, сплоченной и дисциплинированной", - цитирует Кейруша ТАСС..
Теги: Сборная Ирана Сборная России
Сегодня, 20:36
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№2 Написал: Роман Захаров (Сегодня, 21:08) #
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online

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Регистрация: 9.10.2017
№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 20:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
все в уши льют перед матчем... и комплименты отвешивают


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб
Регистрация: 31.05.2016
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