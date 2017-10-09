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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Донские казаки на полевых сборах проходят физподготовку к ЧМ-2018
Казаки, которые будут задействованы в обеспечении порядка на матчах ЧМ-2018, оттачивают профессиональные навыки в ходе полевых сборов, сообщили ТАСС в пресс-службе Всевеликого войска Донского.
"В ходе полевых выходов проводятся теоретические и практические занятия, главной целью которых является профессиональная подготовка казаков-дружинников к обеспечению безопасности граждан. Основное внимание уделено физической подготовке, сдаче норм ГТО, проведению инструктажей, рейдов, практической отработке действий при реальном несении службы, проводится цикл занятий с казаками-дружинниками, направленный на повышение уровня правовой и специальной подготовки при несении службы", - рассказали в пресс-службе.
По словам представителя отдела информационной политики региональной администрации Дмитрия Карзаева, казаки будут максимально задействованы при обеспечении безопасности на матчах.
"Это уже традиция, казаки активно участвуют в обеспечении безопасности на матчах, постоянно дежурят конные патрули. Чемпионат мира не станет исключением. Кроме того, для обеспечения безопасности планируется привлечь полицейских из соседних регионов", - уточнил Карзаев.
"В ходе полевых выходов проводятся теоретические и практические занятия, главной целью которых является профессиональная подготовка казаков-дружинников к обеспечению безопасности граждан. Основное внимание уделено физической подготовке, сдаче норм ГТО, проведению инструктажей, рейдов, практической отработке действий при реальном несении службы, проводится цикл занятий с казаками-дружинниками, направленный на повышение уровня правовой и специальной подготовки при несении службы", - рассказали в пресс-службе.
По словам представителя отдела информационной политики региональной администрации Дмитрия Карзаева, казаки будут максимально задействованы при обеспечении безопасности на матчах.
"Это уже традиция, казаки активно участвуют в обеспечении безопасности на матчах, постоянно дежурят конные патрули. Чемпионат мира не станет исключением. Кроме того, для обеспечения безопасности планируется привлечь полицейских из соседних регионов", - уточнил Карзаев.
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