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Евгений Савин: если сборная России подойдёт в оптимальном составе к ЧМ-2018, нам будет за неё не стыдно

Известный в прошлом нападающий Евгений Савин поделился ожиданиями о том, как сборная России выступит на ЧМ-2018.

- Я уверен на 100%, что если сборная России подойдёт в оптимальном составе на чемпионат мира, нам будет за неё не стыдно. Жду уже от опытных ребят - Дзюбы, Кокорина, Смолова - что они станут лидерами. И жду восхождения на Олимп молодых футболистов наших. Я уверен, если не будет травм, если все будут в полном составе, то Черчесов еще поломает голову, кого же оставить в обойме.

- Какие в общем впечатления от матча с Южной Кореей?

- Достаточно уверенная победа над Южной Кореей. Видно, что ребята стремились комбинировать. Интересно было смотреть на связку форвардов Кокорина и Смолова. Идеальна для схемы в пять защитников. Но опять же повторюсь: Черчесову важно не обращать внимания, будет это сборная Южной Кореи или сборная Ирана - нам важно удержать нашу обойму.

"Блокнот"
Теги: Савин Сборная России
Сегодня, 23:07
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