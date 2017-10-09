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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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23:07
Евгений Савин: если сборная России подойдёт в оптимальном составе к ЧМ-2018, нам будет за неё не стыдно
Евгений Савин: если сборная России подойдёт в оптимальном составе к ЧМ-2018, нам будет за неё не стыдно
Евгений Савин: если сборная России подойдёт в оптимальном составе к ЧМ-2018, нам будет за неё не стыдно
Известный в прошлом нападающий Евгений Савин поделился ожиданиями о том, как сборная России выступит на ЧМ-2018.
- Я уверен на 100%, что если сборная России подойдёт в оптимальном составе на чемпионат мира, нам будет за неё не стыдно. Жду уже от опытных ребят - Дзюбы, Кокорина, Смолова - что они станут лидерами. И жду восхождения на Олимп молодых футболистов наших. Я уверен, если не будет травм, если все будут в полном составе, то Черчесов еще поломает голову, кого же оставить в обойме.
- Какие в общем впечатления от матча с Южной Кореей?
- Достаточно уверенная победа над Южной Кореей. Видно, что ребята стремились комбинировать. Интересно было смотреть на связку форвардов Кокорина и Смолова. Идеальна для схемы в пять защитников. Но опять же повторюсь: Черчесову важно не обращать внимания, будет это сборная Южной Кореи или сборная Ирана - нам важно удержать нашу обойму.
"Блокнот"
- Я уверен на 100%, что если сборная России подойдёт в оптимальном составе на чемпионат мира, нам будет за неё не стыдно. Жду уже от опытных ребят - Дзюбы, Кокорина, Смолова - что они станут лидерами. И жду восхождения на Олимп молодых футболистов наших. Я уверен, если не будет травм, если все будут в полном составе, то Черчесов еще поломает голову, кого же оставить в обойме.
- Какие в общем впечатления от матча с Южной Кореей?
- Достаточно уверенная победа над Южной Кореей. Видно, что ребята стремились комбинировать. Интересно было смотреть на связку форвардов Кокорина и Смолова. Идеальна для схемы в пять защитников. Но опять же повторюсь: Черчесову важно не обращать внимания, будет это сборная Южной Кореи или сборная Ирана - нам важно удержать нашу обойму.
"Блокнот"
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