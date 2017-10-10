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Александр Караваев: если сборная Украины будет и дальше так работать, то все будет хорошо

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал поражение от Хорватии в отборочном матче ЧМ-2018(0:2). Напомним, украинцы не смогли завоевать путевку на турнир в Россию.

"Может быть, это мастерство. Моменты, созданные до перерыва, так и не реализовали. Были шансы, могли забить. Вышли на второй тайм, ничего не предвещало беды. Но один момент, потеряли оппонента – и хорваты забили гол. Потом уже было тяжело переломить ход игры.

Думаю, потеряли концентрацию. Нельзя сказать, что там был супермомент. Прошла подача, упустили футболиста, который грамотно исполнил. Вот и всё. Видно, что команда перестраивается. Выходили и в позиционные атаки, были и контратаки. Если будем и дальше так работать, то всё будет хорошо.

Я уже привык к игре в обороне. В течение карьеры меня задействуют на разных позициях, поэтому без разницы. Главное – приносить пользу. Если я нужен команде, то могу сыграть на любой позиции. Это звоночек молодому поколению. Они видят, что в этой линии есть большая проблема. Есть реальная возможность зацепиться за свой шанс, проявить себя", – цитирует Караваева "Террикон".
Теги: Сборная Украины
Сегодня, 11:16
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№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот так и старайтесь!Третье "почётное" место для вас самое оно!И на следующих отборах никому не отдавайте третье место!!!
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 12:00) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Александр Караваев: если сборная Украины будет и дальше так работать, то все будет хорошо.Мы никогда никуда не выйдем.
Регистрация: 4.08.2016
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