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Андрей Созин: не обращал внимания на стоны сборной Украины о возможном бойкоте ЧМ-2018

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин прокомментировал невыход сборной Украины на чемпионат мира 2018 года. Накануне подопечные Андрея Шевченко уступили Хорватии (0:2) и финишировали в квалификации на третьем месте.

"Честно говоря, я вообще не обращал внимания на стоны сборной Украины о возможном бойкоте чемпионата мира в России. Монголия не поехала, Вьетнам. Про каждую команду, что ли, говорить? Если они не поехали, значит оказались слабее соперников.

Сейчас, конечно, если Украина скажет, что специально проиграла, чтобы не ехать в Россию, тогда это просто от лукавого. Наверное, они хотели поехать на чемпионат мира, но сейчас, видимо, соломка будет подстелена: «А не очень-то и хотелось». Но это игра в футбол на уровне лучших сборных мира. И если кто-то не хочет ехать в какую-то страну, тогда пусть не будет заниматься этим видом спорта.

Не потеряет ли чемпионат мира в зрелищности без Ярмоленко и Коноплянки? А то, что сборная Нидерландов не приедет, не скажется на зрелищности? Лично мне жаль, что не вышли голландцы, а то, что не вышли украинцы – и слава богу. Меньше будет претензий с их стороны, что не так кормят, не так принимают, не такие поля, не такие штанги", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин Сборная Украины
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