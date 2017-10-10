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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вчера, 23:48
Миралем Пьянич близок к возвращению на поле
Миралем Пьянич близок к возвращению на поле
Сергей Юран: допускаю, что сборная Украины специально проиграла сборной Хорватии
Бывший нападающий сборной России Сергей Юран поделился мнением о непопадании сборной Украины на чемпионат мира в России. Накануне подопечные Андрея Шевченко уступили Хорватии (0:2) и финишировали в квалификации на третьем месте.
"Со спортивной точки зрения – это потеря. Украинский футбол довольно неплох, хотелось бы, чтобы сборная Украины попала на чемпионат мира. Но в то же время с точки зрения политической ситуации и всего остального непопадание украинской команды на турнир только облегчит жизнь. Думаю, что вместе со сборной в Россию приехало бы много нефутбольных людей, которые бы занимались провокациями, драками и прочей грязью. В общем, с одной стороны, жалко, а с другой — хорошо. К тому же допускаю, что украинская команда вчера специально проиграла матч, потому что решила не ехать. Вчера был решающий матч, при домашних трибунах, но так легко проиграть? Не было эмоций вчера в игре сборной Украины", - цитирует Юрана "Чемпионат.сом".
"Со спортивной точки зрения – это потеря. Украинский футбол довольно неплох, хотелось бы, чтобы сборная Украины попала на чемпионат мира. Но в то же время с точки зрения политической ситуации и всего остального непопадание украинской команды на турнир только облегчит жизнь. Думаю, что вместе со сборной в Россию приехало бы много нефутбольных людей, которые бы занимались провокациями, драками и прочей грязью. В общем, с одной стороны, жалко, а с другой — хорошо. К тому же допускаю, что украинская команда вчера специально проиграла матч, потому что решила не ехать. Вчера был решающий матч, при домашних трибунах, но так легко проиграть? Не было эмоций вчера в игре сборной Украины", - цитирует Юрана "Чемпионат.сом".
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