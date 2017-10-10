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Сергей Юран: допускаю, что сборная Украины специально проиграла сборной Хорватии

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран поделился мнением о непопадании сборной Украины на чемпионат мира в России. Накануне подопечные Андрея Шевченко уступили Хорватии (0:2) и финишировали в квалификации на третьем месте.

"Со спортивной точки зрения – это потеря. Украинский футбол довольно неплох, хотелось бы, чтобы сборная Украины попала на чемпионат мира. Но в то же время с точки зрения политической ситуации и всего остального непопадание украинской команды на турнир только облегчит жизнь. Думаю, что вместе со сборной в Россию приехало бы много нефутбольных людей, которые бы занимались провокациями, драками и прочей грязью. В общем, с одной стороны, жалко, а с другой — хорошо. К тому же допускаю, что украинская команда вчера специально проиграла матч, потому что решила не ехать. Вчера был решающий матч, при домашних трибунах, но так легко проиграть? Не было эмоций вчера в игре сборной Украины", - цитирует Юрана "Чемпионат.сом".
Теги: Юран Сборная Украины
Сегодня, 16:07
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15
(2)
№15 Написал: vertel латвия (Сегодня, 17:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
И такой бред говорит, якобы, тренер?
Регистрация: 13.11.2009
№14 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 17:36) #
  • 0
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online

Цитата: Kytarba
Укр.как раз чисто политический хотела выйти на ЧМ,чтоб потом демонстративно,как они это умеют на ровне с Грузией бойкотировать отказаться играть в России.


Чтобы получить дисквалификацию, как минимум, на следующий отборочный цикл?
Регистрация: 26.01.2007
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:25) #
  • -2
  •  (2)
online

Всё логично. Кто развязал войну должны умереть.
" Кто к нам с мечом придёт- от него и погибнет". А. Невский.
Так было всегда и будет.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№12 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 17:22) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Riders1990
Юран то вобщем прав.Как нынешние власти Руины допустят чтобы сборная ехала к агрессору на чемпионат мира?футболисты то можт и хотели выиграть,но против указания сверху не попрешь.Но это лишь предположения

твои предположения такие же дурацкие,как и Юрана.Укр.как раз чисто политический хотела выйти на ЧМ,чтоб потом демонстративно,как они это умеют на ровне с Грузией бойкотировать отказаться играть в России.
Регистрация: 17.03.2008
№11 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 17:10) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Цитата: jarny
первый тайм нормально играли

А во втором сдохли, убегались.

- Не больно-то и хотелось! - как говаривал когда-то мой друг, оставаясь без двух на шестерике.


Вообще не хотелось, за хорватов болел.
p.s. Шестерик на мизере таки хуже))
Регистрация: 27.04.2009
№10 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 16:50) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А что, у них были шансы обыграть Хорватов?


--------------------
Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№9 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 16:49) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
тому же допускаю, что украинская команда вчера специально проиграла матч, потому что решила не ехать.

Сразу понятно, что у Юрана абсолютно плоский мозг... Выход сборной Украины на ЧМ дал бы прекрасные шансы для всей украинской камарильи спекулировать на этой ситуации и выдумывать различные поводы для провокаций (вспомним хотя бы Евровидение). Да вообще, Украина сейчас использует любой подходящий повод для скандала или обвинений.
Регистрация: 24.09.2013
№8 Написал: vovei (Сегодня, 16:44) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
У Юрца совсем крыша поехала)))
Регистрация: 6.04.2017
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:39) #
  • -1
  •  (9)
online

То есть, отсутствие Украины - потеря, а отсутствие Хорватии было бы нормальным?
Регистрация: 26.01.2007
№6 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 16:30) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Юран то вобщем прав.Как нынешние власти Руины допустят чтобы сборная ехала к агрессору на чемпионат мира?футболисты то можт и хотели выиграть,но против указания сверху не попрешь.Но это лишь предположения


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:30) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: jarny
первый тайм нормально играли

А во втором сдохли, убегались.

- Не больно-то и хотелось! - как говаривал когда-то мой друг, оставаясь без двух на шестерике.
Регистрация: 22.09.2009
№4 Написал: jarny (Сегодня, 16:18) #
  • -1
  •  (5)

первый тайм нормально играли - какое специально????
Регистрация: 6.02.2009
№3 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 16:17) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Динамо» М
Да ну нах. Хуже нас на прошедшем ЧЕ умудрилась стать только Украина. Просто хорваты сильнее и нечего что-то придумывать.
Регистрация: 19.10.2008
№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 16:15) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
На бред похож такой допуск - специально проиграли... Если бы у команды возникло такое желание, Хорваты-то приехали именно за победой. Там бы было как с Гибралтаром Испания...
Регистрация: 3.06.2014
№1 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 16:13) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Конечно специально! Поэтому, на сколько хватило сил, рвали жопы! Не смеши,Юран!
Регистрация: 21.08.2012
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