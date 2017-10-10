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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Тренировочные площадки ЧМ-2018 в Казани будут готовы в течение месяца
Все четыре тренировочные площадки чемпионата мира 2018 года в Казани будут готовы в течение месяца. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.
"На трех площадках работы завершены. На площадке в Свияге осталось буквально 10 процентов работ, и в течение месяца они будут завершены", - сказал он в рамках семинара для представителей городов-организаторов турнира и задействованных ведомств.
Нигматуллин также выразил уверенность в том, что городу удастся комфортно расселить всех гостей чемпионата мира: "Наш гостиничный фонд значительно вырос, так что с этим проблем быть не должно. Другое дело, что некоторые команды и гости будут жить за городом, и сейчас нам надо обратить внимание на обеспечение безопасности по пути. Но мы уже делали это и во время чемпионата мира по водным видам спорта, и на Кубке конфедераций, так что проблем возникнуть не должно", - цитирует Нигматуллина ТАСС.
"На трех площадках работы завершены. На площадке в Свияге осталось буквально 10 процентов работ, и в течение месяца они будут завершены", - сказал он в рамках семинара для представителей городов-организаторов турнира и задействованных ведомств.
Нигматуллин также выразил уверенность в том, что городу удастся комфортно расселить всех гостей чемпионата мира: "Наш гостиничный фонд значительно вырос, так что с этим проблем быть не должно. Другое дело, что некоторые команды и гости будут жить за городом, и сейчас нам надо обратить внимание на обеспечение безопасности по пути. Но мы уже делали это и во время чемпионата мира по водным видам спорта, и на Кубке конфедераций, так что проблем возникнуть не должно", - цитирует Нигматуллина ТАСС.
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