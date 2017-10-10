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На "Ростов Арене" установили табло и медиафасад

Строители завершили монтаж внутренних информационных табло и большого экрана на фасаде "Ростов Арены", которая примет пять матчей ЧМ-2018. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Также на стадионе завершены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли, устройство мембранного покрытия кровли, а также устройство внутренних и наружных инженерных сетей. В настоящее время идет установка кресел, внутри здания завершается монтаж подвесных потолков, укладка керамической плитки, монтаж лифтов и эскалаторов, установка дверей, монтаж витражей и оконных блоков. Строительные работы планируется закончить уже в ноябре.
Сегодня, 16:33
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№1 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 17:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Молодцы ростовчане!
***
Не всё так " пВохо ", как очерняют масквабадские завистники))))
Они везде своё пятачковое Рыло норовят сунуть.
***
Следите за своим корытом и не отвлекайтесь на чужой стол))))


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Регистрация: 3.06.2012
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