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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Миралем Пьянич близок к возвращению на поле
На "Ростов Арене" установили табло и медиафасад
Строители завершили монтаж внутренних информационных табло и большого экрана на фасаде "Ростов Арены", которая примет пять матчей ЧМ-2018. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Также на стадионе завершены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли, устройство мембранного покрытия кровли, а также устройство внутренних и наружных инженерных сетей. В настоящее время идет установка кресел, внутри здания завершается монтаж подвесных потолков, укладка керамической плитки, монтаж лифтов и эскалаторов, установка дверей, монтаж витражей и оконных блоков. Строительные работы планируется закончить уже в ноябре.
Также на стадионе завершены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли, устройство мембранного покрытия кровли, а также устройство внутренних и наружных инженерных сетей. В настоящее время идет установка кресел, внутри здания завершается монтаж подвесных потолков, укладка керамической плитки, монтаж лифтов и эскалаторов, установка дверей, монтаж витражей и оконных блоков. Строительные работы планируется закончить уже в ноябре.
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