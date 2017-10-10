Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

У ФИФА нет оснований полагать, что Самара или другой город будут лишены матчей ЧМ-2018

Глава департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер уверен, что Самара не будет лишена права принять матчи мирового первенства 2018 года.

"Если Самару уберут из состава городов, принимающих чемпионат мира, то у меня будут проблем. У меня нет никаких оснований предполагать, что Самара или другой город будут исключены из заявки. Им нужно будет решить свои проблемы", - цитирует Унгера "Р-Спорт".
Сегодня, 17:16
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.