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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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У ФИФА нет оснований полагать, что Самара или другой город будут лишены матчей ЧМ-2018
Глава департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер уверен, что Самара не будет лишена права принять матчи мирового первенства 2018 года.
"Если Самару уберут из состава городов, принимающих чемпионат мира, то у меня будут проблем. У меня нет никаких оснований предполагать, что Самара или другой город будут исключены из заявки. Им нужно будет решить свои проблемы", - цитирует Унгера "Р-Спорт".
"Если Самару уберут из состава городов, принимающих чемпионат мира, то у меня будут проблем. У меня нет никаких оснований предполагать, что Самара или другой город будут исключены из заявки. Им нужно будет решить свои проблемы", - цитирует Унгера "Р-Спорт".
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