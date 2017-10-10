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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира (3)
Евгений Левченко: мне жаль сборную Украины, но все в футболе закономерно
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о том, почему национальной команде не удалось отобраться на ЧМ-2018.
"Как ни крути, это отборочное выступление оказалось провальным. Результат плачевный и негативный. Третье место — не то, на которое мы рассчитывали. И мы потеряли очки не вчера с Хорватией, а раньше — в играх с Турцией и Исландией. Вчера была лишь последняя битва, но она не была решающей, проиграли этот цикл мы намного раньше. Но есть и положительные стороны — мы видим, что команда строится, прослеживается рука тренера, виден определенный замысел.
Но нужно провести большой объем работы, чтобы это сборная заиграла. Нужно в корне менять систему подготовки. К сожалению, у нас, в стране с 50-миллионным населением, нет нормального форварда. У нас отсутствует конкуренция. В чемпионате Украины отношения между клубами играют определенную роль. Детско-юношеский футбол находится в плачевном состоянии.
Пока мы это не изменим — сборная продолжит так играть. Не может команда за счет двух лидеров выступать удачно! Клубы проводят мало игр, в которых идет накал борьбы. Это было заметно и вчера — во втором тайме Украина выглядела хуже физически, команда провалила вторые 45 минут. Мне жаль ребят. Но все в футболе закономерно", - цитирует Левченко "Спорт день за днем".
"Как ни крути, это отборочное выступление оказалось провальным. Результат плачевный и негативный. Третье место — не то, на которое мы рассчитывали. И мы потеряли очки не вчера с Хорватией, а раньше — в играх с Турцией и Исландией. Вчера была лишь последняя битва, но она не была решающей, проиграли этот цикл мы намного раньше. Но есть и положительные стороны — мы видим, что команда строится, прослеживается рука тренера, виден определенный замысел.
Но нужно провести большой объем работы, чтобы это сборная заиграла. Нужно в корне менять систему подготовки. К сожалению, у нас, в стране с 50-миллионным населением, нет нормального форварда. У нас отсутствует конкуренция. В чемпионате Украины отношения между клубами играют определенную роль. Детско-юношеский футбол находится в плачевном состоянии.
Пока мы это не изменим — сборная продолжит так играть. Не может команда за счет двух лидеров выступать удачно! Клубы проводят мало игр, в которых идет накал борьбы. Это было заметно и вчера — во втором тайме Украина выглядела хуже физически, команда провалила вторые 45 минут. Мне жаль ребят. Но все в футболе закономерно", - цитирует Левченко "Спорт день за днем".
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