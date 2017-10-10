Петр Порошенко: это поражение, которое должно сделать сборную сильнее

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал поражение национальной команды в домашнем матче с Хорватией, после которого украинская сборная потеряла шансы на участие в ЧМ-2018."Это поражение, которое должно сделать сборную сильнее. Надо еще много работать", - написал Порошенко в фэйсбуке.