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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира (3)
Петр Порошенко: это поражение, которое должно сделать сборную сильнее
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал поражение национальной команды в домашнем матче с Хорватией, после которого украинская сборная потеряла шансы на участие в ЧМ-2018.
"Это поражение, которое должно сделать сборную сильнее. Надо еще много работать", - написал Порошенко в фэйсбуке.
"Это поражение, которое должно сделать сборную сильнее. Надо еще много работать", - написал Порошенко в фэйсбуке.
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