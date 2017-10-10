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Петр Порошенко: это поражение, которое должно сделать сборную сильнее

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал поражение национальной команды в домашнем матче с Хорватией, после которого украинская сборная потеряла шансы на участие в ЧМ-2018.

"Это поражение, которое должно сделать сборную сильнее. Надо еще много работать", - написал Порошенко в фэйсбуке.
Теги: Сборная Украины
Сегодня, 19:19
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№2 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 19:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как обычно.. Нас ипут, а мы крепчаем....
Регистрация: 5.03.2017
№1 Написал: moistavki2 (Сегодня, 19:20) #
  • -3
  •  (3)
online

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