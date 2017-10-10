Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Александр Спиридон может возглавить сборную Молдавии

Александр Спиридон, входивший в тренерский штаб Мирчи Луческу в "Зените", может возглавить сборную Молдавии, сообщает "Спорт день за днем".

Контракт Игоря Добровольского, который сейчас тренирует национальную команду истекает в декабре этого года, и решение о продлении федерацией футбола еще не принято. Сам 50-летний специалист на пресс-конференции перед вчерашней игрой с Австрией (0:1) в групповом этапе чемпионата мира заявил, что готов ко всему.
Сегодня, 19:25
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.