Александр Спиридон может возглавить сборную Молдавии

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Спиридон, входивший в тренерский штаб Мирчи Луческу в "Зените", может возглавить сборную Молдавии, сообщает "Спорт день за днем".
Контракт Игоря Добровольского, который сейчас тренирует национальную команду истекает в декабре этого года, и решение о продлении федерацией футбола еще не принято. Сам 50-летний специалист на пресс-конференции перед вчерашней игрой с Австрией (0:1) в групповом этапе чемпионата мира заявил, что готов ко всему.
Контракт Игоря Добровольского, который сейчас тренирует национальную команду истекает в декабре этого года, и решение о продлении федерацией футбола еще не принято. Сам 50-летний специалист на пресс-конференции перед вчерашней игрой с Австрией (0:1) в групповом этапе чемпионата мира заявил, что готов ко всему.
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