Около 2 миллионов заявок на билеты на матчи ЧМ-2018 уже поступило в ФИФА

Около 2 миллионов заявок от болельщиков на приобретение билетов на игры ЧМ-2018 поступило в Международную федерацию футбола.Лидируют по количеству отправленных заявок российские болельщики (около 70%), однако доля заявок от зарубежных болельщиков увеличилась до 30%, причем лидерами по числу заявок среди иностранцев стали немцы. Ранее сообщалось, что на финальную игру турнира в ФИФА поступило около 132 тысяч заявок, около 90 тыс. - на матч открытия первенства.