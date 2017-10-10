Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:50
Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира (3)
Славолюб Муслин: нужно немного времени, чтобы осознать, что Сербия попала на чемпионат мира (3)
Около 2 миллионов заявок на билеты на матчи ЧМ-2018 уже поступило в ФИФА
Около 2 миллионов заявок от болельщиков на приобретение билетов на игры ЧМ-2018 поступило в Международную федерацию футбола.
Лидируют по количеству отправленных заявок российские болельщики (около 70%), однако доля заявок от зарубежных болельщиков увеличилась до 30%, причем лидерами по числу заявок среди иностранцев стали немцы. Ранее сообщалось, что на финальную игру турнира в ФИФА поступило около 132 тысяч заявок, около 90 тыс. - на матч открытия первенства.
ФИФА
Лидируют по количеству отправленных заявок российские болельщики (около 70%), однако доля заявок от зарубежных болельщиков увеличилась до 30%, причем лидерами по числу заявок среди иностранцев стали немцы. Ранее сообщалось, что на финальную игру турнира в ФИФА поступило около 132 тысяч заявок, около 90 тыс. - на матч открытия первенства.
ФИФА
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.