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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Игорь Гамула: это все какие-то спекуляции, что Украина не поехала бы на ЧМ-2018
Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула считает, что сборная Украины не стала бы бойкотировать ЧМ-2018 в случае выхода команды в финальную часть турнира.
"Это все какие-то спекуляции, что не поехала бы. Говорить можно все, что хочешь. Вообще-то, если бы украинцы отказались, последовали бы очень серьезные санкции со стороны ФИФА. Уверен, у команды Андрея Шевченко в России было бы очень много поклонников. Никаких проблем не возникло бы. Многие россияне переживали бы за эту команду. Простые люди не связывают футбол с политикой!" — цитирует Гамулу RT.
"Это все какие-то спекуляции, что не поехала бы. Говорить можно все, что хочешь. Вообще-то, если бы украинцы отказались, последовали бы очень серьезные санкции со стороны ФИФА. Уверен, у команды Андрея Шевченко в России было бы очень много поклонников. Никаких проблем не возникло бы. Многие россияне переживали бы за эту команду. Простые люди не связывают футбол с политикой!" — цитирует Гамулу RT.
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