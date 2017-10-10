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Игорь Гамула: это все какие-то спекуляции, что Украина не поехала бы на ЧМ-2018

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула считает, что сборная Украины не стала бы бойкотировать ЧМ-2018 в случае выхода команды в финальную часть турнира.

"Это все какие-то спекуляции, что не поехала бы. Говорить можно все, что хочешь. Вообще-то, если бы украинцы отказались, последовали бы очень серьезные санкции со стороны ФИФА. Уверен, у команды Андрея Шевченко в России было бы очень много поклонников. Никаких проблем не возникло бы. Многие россияне переживали бы за эту команду. Простые люди не связывают футбол с политикой!" — цитирует Гамулу RT.
Теги: Гамула Сборная Украины
Сегодня, 20:03
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