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Станислав Черчесов: Алексей Миранчук не вошел в игру в матче с иранцами

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от товарищеского матча с Ираном (1:1).

"Игра Алексея Миранчука? Без мяча бегает человек, который не до конца нашел себе место. Он выходил на замену в предыдущих матчах и делал результат, сегодня решили выпустить в "старте". Он не до конца вошел в игру. Во втором тайме было лучше, но потом мы его поменяли", - цитирует Черчесова ТАСС.
Теги: Черчесов Миранчук Сборная России Сборная Ирана
Сегодня, 22:03
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