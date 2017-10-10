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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Россия сыграла вничью с Ираном (54)
Станислав Черчесов: Алексей Миранчук не вошел в игру в матче с иранцами
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от товарищеского матча с Ираном (1:1).
"Игра Алексея Миранчука? Без мяча бегает человек, который не до конца нашел себе место. Он выходил на замену в предыдущих матчах и делал результат, сегодня решили выпустить в "старте". Он не до конца вошел в игру. Во втором тайме было лучше, но потом мы его поменяли", - цитирует Черчесова ТАСС.
"Игра Алексея Миранчука? Без мяча бегает человек, который не до конца нашел себе место. Он выходил на замену в предыдущих матчах и делал результат, сегодня решили выпустить в "старте". Он не до конца вошел в игру. Во втором тайме было лучше, но потом мы его поменяли", - цитирует Черчесова ТАСС.
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